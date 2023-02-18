Журналист Херш: политика США лишь сплотила людей вокруг Путина

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 44

Известный американский репортер считает спецоперацию на Украине не безосновательной.

Журналист Херш: политика США лишь сплотила людей вокруг Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Тема:
Спецоперация

Политика США только сплотила россиян вокруг президента Владимира Путина — Штаты рассчитывали на обратное. Такой вывод накануне озвучил американский журналист, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш.

«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь», —отметил он интервью порталу Сonsortiumnews.com.

Он отметил, что не поддерживает спецоперацию на Украине, но не считает ее безосновательной. А вот к руководству Штатов у него много вопросов. Некоторые из них, уверен репортер, очень воинственные. К таковым он относит госсекретаря США Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и замгоссекретаря США Викторию Нуланд. Байден на их фоне выглядит божьим одуванчиком, дал понять Херш.

«Эти трое, я думаю, они сильно на него давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Я думаю, что это почти личное», —сказал он.

Журналист также назвал Соединенные штаты самой агрессивной страной в мире на сегодня. Потому и у решения РФ начать спецоперацию были серьезные предпосылки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой главный грех Путина назвали на Мюнхенской конференции.

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