«Просто небольшой город»: Зеленский готовится отдать ВСУ приказ бежать из Артемовска

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Украинский президент подготавливает почву к том, чтобы отвести войска из стратегически важного города.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Украинский кризис Спецоперация

Ожесточенные бои сейчас идут и за Артемовск. И как стало известно сегодня, Украина теперь не будет защищать город любой ценой. Президент Зеленский дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. И заявил, что ВСУ будут воевать там пока «это разумно».

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Это крупный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Причем, в своем интервью Зеленский назвал Артемовск просто небольшим городом, которых на Донбассе много.

Кольцо вокруг населенного пункта сейчас сжимается. Российские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов в пригородах.

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