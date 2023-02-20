«Просто небольшой город»: Зеленский готовится отдать ВСУ приказ бежать из Артемовска

Ожесточенные бои сейчас идут и за Артемовск. И как стало известно сегодня, Украина теперь не будет защищать город любой ценой. Президент Зеленский дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. И заявил, что ВСУ будут воевать там пока «это разумно».

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Это крупный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Причем, в своем интервью Зеленский назвал Артемовск просто небольшим городом, которых на Донбассе много.

Кольцо вокруг населенного пункта сейчас сжимается. Российские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов в пригородах.