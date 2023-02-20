«Просто небольшой город»: Зеленский готовится отдать ВСУ приказ бежать из Артемовска
Украинский президент подготавливает почву к том, чтобы отвести войска из стратегически важного города.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru
Ожесточенные бои сейчас идут и за Артемовск. И как стало известно сегодня, Украина теперь не будет защищать город любой ценой. Президент Зеленский дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. И заявил, что ВСУ будут воевать там пока «это разумно».
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР. Это крупный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Причем, в своем интервью Зеленский назвал Артемовск просто небольшим городом, которых на Донбассе много.
Кольцо вокруг населенного пункта сейчас сжимается. Российские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов в пригородах.
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