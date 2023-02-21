Земля дрожит, все сгорает: почему ТОС «Солнцепек» стали кошмаром для ВСУ

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Военкор «Известий» показал кадры работы ТОС «Солнцепек» в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские тяжелые огнеметные системы за раз поражают объекты в пределах 40 тысяч квадратных метров — это как несколько футбольных полей.

Угледарскую группировку ВСУ постепенно оттесняют с городских окраин. Штурм их позиций ведут морпехи российской армии, а огневую поддержку им оказывают расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». От залпов таких машин не скрыться даже под землей. Военкор «Известий» Кирилл Ольков увидел, как работают расчеты.

Максимальный разгон и резкий поворот — тяжелый крупнокалиберный огнемет «Солнцепек» подходит к вражеским заставам на южно-донецком направлении практически вплотную. Корректировка огня — на основе данных разведки. Мишень — укрепрайон ВСУ в Угледаре.

«Солнцепек» готовят к залпу. Ближе подходить нельзя — ударная волна попросту может сбить с ног. Земля дрожит, облако горячей пыли накрывает все вокруг. Впрочем, это несравнимо с тем, что творится в зоне поражения.

Вот как выглядят последствия разрушительных залпов по угледарской группировке ВСУ. Там куда, попали снаряды, образуется облако газа, температура повышается до трех тысяч градусов, а на земле продолжаются разрывы.

«Работаем по живой силе и укрепленным районам. Знаем, что противник на нас точит зуб. Но работа есть работа — не боимся ничего!» — рассказал о пораженных целях командир тяжелой огнеметной системы с позывным «Пламя».

От «Солнцепека» не спрятаться. Ударная волна, отражаясь от стен, уничтожает все вокруг — на земле и даже под ней. Тяжелая огневая система «Солнцепек» — гроза ВСУ. Мощнейшее оружие на поле боя — калибр 220 миллиметров. Зона поражения — 40 тысяч квадратных метров. Это как несколько футбольных полей.

Так спецподразделения войск радиационной и химической защиты Восточного округа огнем поддерживают наступление морпехов в Угледаре. Пока наземные группы штурмуют городские окраины, путь вперед им расчищают высокоточные снаряды. Погрешность такого «солнечного удара» с воздуха — не более пяти-десяти метров.

«Внутри появляется адреналин, небольшой страх и вера в то, что мы поразим цель. Азарт — что они охотятся на нас, но не могут поймать — только способствует работе», — рассказал наводчик-оператор ТОС «Солнцепек» с позывным «Саид».

На этот раз, чтобы поразить все цели для дальнейшего продвижения штурмовых групп в Угледаре, расчету хватило половины боезапаса. Нужно срочно менять позицию, чтобы не попасться на глаза противнику.

Тема:
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