Легкая цель: чем Россия ответит французским Akeron в зоне СВО

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 57

Россия ответит французским Akeron в зоне СВО дроном-камикадзе «Ланцет»

Легкая цель: чем Россия ответит французским Akeron в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В российском МИД уже давно раскусили доброжелательность Франции. В чем ее «троянский конь»?

России есть чем ответить французским противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) в зоне специальной военной операции (СВО). Как пишет издание EADaily, украинским националистам негласно поставят ПТРК пятого поколения семейства Missile Moyenne Porte (MMP) Akeron.

Данное вооружение способно бить с позиций, которые расположены вне зоны прямой видимости цели. Ракеты комплекса Akeron оснащены электронными самонаводящимися головками. У них в свою очередь есть инфракрасные матричные фотоприемники с высоким разрешением, а также CCD/ТВ-датчики.

Первые имеют высочайшую защиту от помех, а вторые захватывают низкоконтрастные и абсолютно «холодные» тела днем. Помимо всего прочего, при помощи сверхтонкого волоконно-оптического и криптонеуязвимого кабеля передачи телеметрической информации и радиокоманд управления, операторы Akeron корректируют траекторию полета, перезахватывая более важную цель.

Еще возможно донаведение на более уязвимый сектор верхней танковой бронепроекции или боевой машины пехоты (БМП). Akeron обладают функцией беглой оптико-электронной локационной разведки, находясь в это время на высоте до двух с половиной километров.

Российским аналогом французской системы является дрон-камикадзе «Ланцет-3/М», который уже показал себя в зоне СВО, поразив несколько десятков украинских БМП и танков. В частности, российским оружием били в ослабленные борты и верх техники.

В арсенале РФ есть и противотанковая управляемая ракета (ПТУР) семейства «Корнет/-Д». Ее можно применять на высотах и промышленных фортифицированных узлах.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Несколько дней назад французский президент Эммануэль Макрон говорил, что Париж никогда не приемлет идею поражения РФ. Однако действия Франции говорят об обратном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в МИД России ответили на доброжелательность Макрона.

Тема:
Спецоперация
21 февр
Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО
21 февр
«Судьба Отечества»: Путин назвал поддержку спецоперации проявлением патриотизма
21 февр
Собянин пообещал выполнить поручение президента о помощи семьям участников СВО
21 февр
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для развития российской армии
21 февр
Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям участников СВО
21 февр
Путин: Запад играл краплеными картами и им теперь не отмыться от позора
21 февр
«Правда — за нами!»: Владимир Путин торжественно закончил послание Федеральному собранию
21 февр
Правда за нами: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию
21 февр
ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска
21 февр
В Минобороны РФ сообщили об огромных потерях ВСУ на всех направлениях
-11° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
«Розовый бриллиант»: Ольга Орлова показала трогательное фото с дочкой
22:03
Сильный пожар произошел в отеле в Москве, люди просят о помощи из окон
22:00
Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев
21:48
Беременная Ильюхина дерзко ответила на критику: «Сосунок с девственными усиками»
21:36
Путин обращением к Федеральному собранию разрушил ожидания Запада о крахе экономики РФ
21:21
Легкая цель: чем Россия ответит французским Akeron в зоне СВО

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023