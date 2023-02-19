Захарова ответила на доброжелательность Макрона: «Нам хотят поражения»

Французский президент говорил, что Россия и Украина должны вести переговоры, и украинский кризис не закончится военным путем.

Слова президента Эммануэля Макрона о том, что Франция никогда не выступит за разгром России, прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. По ее мнению, политик «набивался в собеседники» РФ, понимая, что против российской стороны развернута кампания по смене ее руководства.

«Шарман, как говорится. Помните все это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах и объединительной повестке», — сыронизировала Захарова.

Также официальный представитель МИД России напомнила, что французское «никогда» началось еще со времен Наполеона. На это стоит обратить внимание с учетом того, что Франция является членом Североатлантического альянса, который указывал РФ противником во всех своих документах. Кроме того, нельзя забывать факты французских поставок вооружений неонацистам на фоне «доброжелательности» страны.

«Нам хотят поражения. Перехотят», — резюмировала дипломат.

До этого Макрон говорил в одном из интервью, что Россия и Украина должны вести переговоры, и украинский кризис нельзя решить военным путем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем Франция обвинила Североатлантический альянс.