Россияне смотрели послание Путина к ФС на передовой, рыбалке и тренировках

И возвращаемся к главной теме этого дня — посланию президента к Федеральному собранию. Его внимательно смотрели на новых территориях.

В Луганске прохожие собрались вокруг уличных экранов. Слова благодарности от президента услышали и бойцы на линии боевого соприкосновения.

В Якутии рыбак включил трансляцию прямо в палатке. На Урале студенты смотрели послание в аудиториях — во время пар. А вот кадры из спортзала, где за важным политическим событием следили во время тренировок.