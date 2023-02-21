Россияне смотрели послание Путина к ФС на передовой, рыбалке и тренировках

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Рыбак в Якутии включил трансляцию прямо в палатке.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

И возвращаемся к главной теме этого дня — посланию президента к Федеральному собранию. Его внимательно смотрели на новых территориях.

В Луганске прохожие собрались вокруг уличных экранов. Слова благодарности от президента услышали и бойцы на линии боевого соприкосновения.

В Якутии рыбак включил трансляцию прямо в палатке. На Урале студенты смотрели послание в аудиториях — во время пар. А вот кадры из спортзала, где за важным политическим событием следили во время тренировок.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

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