Россияне смотрели послание Путина к ФС на передовой, рыбалке и тренировках
Рыбак в Якутии включил трансляцию прямо в палатке.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
И возвращаемся к главной теме этого дня — посланию президента к Федеральному собранию. Его внимательно смотрели на новых территориях.
В Луганске прохожие собрались вокруг уличных экранов. Слова благодарности от президента услышали и бойцы на линии боевого соприкосновения.
В Якутии рыбак включил трансляцию прямо в палатке. На Урале студенты смотрели послание в аудиториях — во время пар. А вот кадры из спортзала, где за важным политическим событием следили во время тренировок.
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