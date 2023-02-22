Какие социальные меры поддержки Путин анонсировал в послании

Президент РФ Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию о вещах, которые касаются каждого из нас. Например, малому и среднему бизнесу обещаны беспрецедентные меры поддержки, маткапитал для новых регионов распространят на всех детей, которые появились на свет после 2007 года.

А еще скоро можно будет получить заметно больше налоговых вычетов — после оплаты образования и медицины. Все подробности знает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Запад мечтал, что инфляция в России уйдет к двузначным числам, примерно как у них. Но российская экономика не просто выстояла — действия Запада стали для нее вызовом, который был принят всем российским обществом.

«Антироссийские санкции — это лишь средство. А цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата „заставить страдать наших граждан“. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Запад», — сказал Путин.

Экономическая часть послания Владимира Путина в этом году изобилует вдохновляющими цифрами: рекордно низкая безработица и массовый ввод жилья. А вот подходы к институтам развития должны быть новыми.

«Надо убрать любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Все для дела, все для результата! На это должно быть все нацелено! Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий — это же победа. Открытие новых заводов или дорог — это победа. Новая школа или детский сад — это победа. Научные открытия и технологии — это, конечно, тоже победа», — отметил глава государства.

В России действует промышленная ипотека. 500 миллионов теперь можно будет получить не только на запуск, но и на модернизацию производства. Для новичков есть дополнительные субсидии. Все вместе это инвестиции на триллионы рублей.

«Прошу правительство максимально ускорить запуск этих проектов. Подставить плечо бизнесу, предложить системные меры поддержки, в том числе и налоговые льготы. Знаю, как финансовый блок не любит льготы предоставлять, частично разделяю такую позицию. Система налогообложения должны быть целостной, без всяких там ниш, изъятий. Но творческий подход в данном случае востребован», — сказал президент.

И похоже, что вдохновения в недрах минфина хватает.

«Конечно, планы напряженные. Безусловно мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы. Но видим, что ситуация подвижная, и те решения, которые сегодня озвучил президент — будут в полном объеме обеспечены финансированием», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Программа бесплатной газификации не только продолжится, но и распространиться на социальные объекты. Вклады граждан — тоже важный источник инвестиций. Главное, чтобы сбережения были надежно защищены. Сегодня государство гарантирует возврат одного миллиона 400 тысяч рублей, если фонд оказался ненадежным. Добровольные пенсионные накопления должны иметь еще большую защиту. Путин предлагает страховать два миллиона 800 тысяч.

Рост реальных доходов населения — главная цель, которую Путин поставил перед правительством. Ключевой индикатор здесь — рост минимального размера оплаты труда. За прошлый год он прибавил 20% Уже в этом — чуть более 6%. С 1 января следующего Путин предлагает проиндексировать его больше. Это значит, что общий рост минимальной зарплаты вырастет на 18,5% и превысит 19 тысяч рублей. Плюс к этому почти на 12% вырос материнский капитал.

«Право на такую меру поддержки теперь, есть у граждан России — жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставить материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. То есть, с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя», — сказал Путин.

Путин предлагает увеличить размер социальных налоговых вычетов. В два раза больше можно будет вернуть за потраченное на образование детей. Если учился взрослый — то 13% будут высчитывать уже не со 120 тысяч рублей, а со 150. На столько же лимит повышен для расходов на лекарства или лечение. Хорошее дополнение к бюджету любой семьи. И то, что подобные меры поддержки в столь непростое время по-прежнему работают — наше общее достижение.

«Произошла консолидация общества, очевидно совершенно. В принципе вокруг президента, это первое. Вторая важная вещь — наблюдать, например, в науке происходит абсолютно явная консолидация. Происходит очищение, так сказать, ну чуждой идеологии, я б так сказал», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

О тех, кому от чуждой идеологии досталось больнее всего, президент тоже сегодня много говорит. В 90-е у нас не было особого выбора: на советских обломках, строили экономику. Развал производства, тотальная зависимость от импорта — флагманы того бизнеса совсем не думали о будущем страны.

«Никто из рядовых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капитала в зарубежных банках, лишился яхт и дворцов. Образ запада как тихой гавани — призрак. Пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. И деньги, и связи, купленные титулы графов, пэров, мэров — здесь не помогут абсолютно», — сказал глава государства.

Почти два часа и свет в Гостином дворе погас. Тет, кто сидел в первых рядах — предстоит много работать, чтобы воплотить идеи президента по развитию экономики и глобальным мерам поддержки.