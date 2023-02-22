Российские войска значительно продвинулись к Кременной при помощи артиллерии

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Военнослужащий с позывным «Шумер» рассказал, что ВСУ не ожидали стремительного наступления. Теперь им осталось только зализывать раны.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Российские войска значительно продвинулись в сторону Кременной, систематически выбивая противника с укрепленных позиций.

Активную поддержку на этом направлении им оказывают наши артиллеристы. Они ведут шквальный огонь не дают боевикам ВСУ даже шанса занять брошенные ими позиции снова.

«Я думаю, в ближайшие дни будут зализывать свои скотские раны. Продвинулись мы глубоко, они не ожидали, что в этом районе уже встретят сопротивление. Контроль над территорией потеряли, объективной картины у них нет», — рассказал военнослужащий 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Шумер».

Впрочем, украинские военные все равно пытаются занять новые укрепрайоны. Эти попытки остаются тщетными.

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