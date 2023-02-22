Российские войска значительно продвинулись к Кременной при помощи артиллерии
Военнослужащий с позывным «Шумер» рассказал, что ВСУ не ожидали стремительного наступления. Теперь им осталось только зализывать раны.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Российские войска значительно продвинулись в сторону Кременной, систематически выбивая противника с укрепленных позиций.
Активную поддержку на этом направлении им оказывают наши артиллеристы. Они ведут шквальный огонь не дают боевикам ВСУ даже шанса занять брошенные ими позиции снова.
«Я думаю, в ближайшие дни будут зализывать свои скотские раны. Продвинулись мы глубоко, они не ожидали, что в этом районе уже встретят сопротивление. Контроль над территорией потеряли, объективной картины у них нет», — рассказал военнослужащий 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Шумер».
Впрочем, украинские военные все равно пытаются занять новые укрепрайоны. Эти попытки остаются тщетными.
- 22 февр
- И в канаве не спрячешься! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 22 февр
- США планируют ввести санкции против 200 граждан и организаций России
- 22 февр
- Глава МИД Словакии обматерил Виктора Орбана за его позицию по Украине
- 22 февр
- «Верно и правильно» — главы российских партий о возможном выходе страны из СНВ-3
- 22 февр
- Сенатор Джабаров сравнил «аморфную» речь Джо Байдена и послание Владимира Путина
- 21 февр
- «Хуже, чем враг» — Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам
- 21 февр
- «Тут родился, тут и лягу»: SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в РФ
- 21 февр
- Байден назвал российскую спецоперацию испытанием для США, ЕС и НАТО
- 21 февр
- Легкая цель: чем Россия ответит французским Akeron в зоне СВО
- 21 февр
- Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО
Читайте также
78%
0.82 79.76
0.63
Нашли ошибку?