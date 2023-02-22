МИД заявил, что Норвегия способствует эскалации конфликта на Украине
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что северное государство превращается в третью сторону конфликта.
Фото: www.globallookpress.com / Maresa Pryor
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Норвегия способствует обострению конфликта вокруг Украины. В ходе брифинга она отреагировала на решение Осло одобрить программу поддержки Киева.
Захарова добавила, что Норвегия фактически превращается в третью сторону конфликта. По ее словам, страна затягивает решение украинского вопроса и вносит свою лепту не только в эскалацию СВО, но и отношений между Россией и Европой. Кроме того, решения Норвегии могут спровоцировать большее количество жертв среди мирного населения, отметила политик.
«Осло с начала СВО, без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ.
Норвежский парламент подавляющим большинством голосов поддержал программу многолетней помощи Украине. Страна намерена выделить на нужды киевского режима более семи миллиардов долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, как Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам.
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