«Хуже, чем враг» — Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам
Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала обращение Байдена к россиянам
Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza
Президент США в своей речи заявил, что Запад не стремится уничтожить или контролировать Россию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к российскому народу, в ходе которого он заявил, что Запад для России — не враг.
«Байден: «Я обращаюсь к вам, россияне. НАТО и Запад вам не враги «…» «. В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем «враг»», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее Байден выступил в Варшаве. В своей речи он обратился напрямую к жителям РФ — утверждал, что НАТО и коллективный Запад не настроены воевать. По словам главы Штатов, «США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию». Он также добавил, что «миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, не являются врагами».
Накануне Джо Байден побывал в Киеве, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер сообщил — приехал, чтобы «публично поддержать демократию и суверенитет» Украины. Он также озвучил стоимость очередного пакета помощи Незалежной — полмиллиарда долларов. Штаты планируют поставить Киеву боеприпасы, противотанковые системы и радары для контроля воздушного пространства.
Ранее 5-tv.ru выяснял, почему после встречи с Зеленским Байден отправился в Польшу и оттуда, из Варшавы, решил обратиться к россиянам.
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