Соблюдение простых правил позволит пережить праздник без серьезного ущерба для здоровья и талии.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Блины в России готовят всю масленичную неделю, но переедание может нанести вред организму и фигуре. К счастью, соблюдая простые правила, можно отметить праздник без серьезного ущерба.
В течение масленичной недели рекомендуется есть не больше одного-двух блинов в день в первой половине дня. Если вы решили разово побаловать себя, можно съесть от четырех до шести блинов в зависимости от их размера.
Ограничьте употребление блинов с топленым маслом, вареньем, жирной сметаной или сладкими начинками — они наносят большой вред фигуре.
Правильно приготовленные блины из цельнозерновой, гречневой или полбяной муки могут стать полезным угощением для организма. В такие блины можно положить перетертые овощи и диетические добавки, натуральный йогурт, творог или джемы без сахара.
Пшеничную муку можно заменить на менее вредную для фигуры.
- Нутовую;
- Миндальную;
- Кокосовую;
- Овсяную.
Готовить блины лучше на антипригарной сковороде с небольшим количеством масла.
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