Как отметить Масленицу без вреда для фигуры — инфографика

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Игорь Рязов
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Соблюдение простых правил позволит пережить праздник без серьезного ущерба для здоровья и талии.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Блины в России готовят всю масленичную неделю, но переедание может нанести вред организму и фигуре. К счастью, соблюдая простые правила, можно отметить праздник без серьезного ущерба.

В течение масленичной недели рекомендуется есть не больше одного-двух блинов в день в первой половине дня. Если вы решили разово побаловать себя, можно съесть от четырех до шести блинов в зависимости от их размера.

Ограничьте употребление блинов с топленым маслом, вареньем, жирной сметаной или сладкими начинками — они наносят большой вред фигуре.

Правильно приготовленные блины из цельнозерновой, гречневой или полбяной муки могут стать полезным угощением для организма. В такие блины можно положить перетертые овощи и диетические добавки, натуральный йогурт, творог или джемы без сахара.

Пшеничную муку можно заменить на менее вредную для фигуры.

  • Нутовую;
  • Миндальную;
  • Кокосовую;
  • Овсяную.

Готовить блины лучше на антипригарной сковороде с небольшим количеством масла.

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