В Приэльбрусье начали принудительно спускать снежные лавины из-за непогоды
На курорте в Кабардино-Балкарии закрыли канатные дороги и трассы для катания. Синоптики не спешат радовать туристов прогнозами.
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Подгайко; 5-tv.ru
В Приэльбрусье сейчас закрыли канатные дороги и трассы для катания, а лыжники стараются лишний раз не выходить на улицу. Метет так, что ничего не видно. Ветер с порывами до 40 метров в секунду сметает все вокруг.
Сейчас на курорте принудительно спускают лавины. Строго запрещено находится на экотропе «Азау — Чегет». Синоптики не утешают: сильный снег будет идти еще как минимум сутки.
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