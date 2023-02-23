Звезда «9 роты» Фидаров рассказал о том, как становятся настоящими мужчинами

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Рита Миронова
Рита Миронова 222

Сослан Фидаров призвал мужчин воспитывать в своих сыновьях мужество с раннего детства

Звезда «9 роты» Фидаров рассказал о том, как становятся настоящими мужчинами

Фото: Кадр из к/ф «Решение о ликвидации», реж. Александр Аравин, 2018 г.

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Тема:
Спецоперация

Артист отправился добровольцем в зону спецоперации, где понятия «мужчина» и «мужество» приобретают совсем другие значения.

Воспитать в человеке мужество и сделать из него мужчину должно правильное воспитание в детстве. Такое мнение выразил звезда фильма «9 рота» Сослан Фидаров, уехавший добровольцем на спецоперацию.

«Когда ты в доме видишь, кто такой папа, когда ты берешь пример со старших, когда тебя мужчины учат с детства и говорят, что вот это нельзя делать. И причем не просто говорят, а доказывают своим поведением, то это закладывается на всю жизнь», — заявил Фидаров в беседе с «Российской газетой».

По словам артиста, в зоне СВО понятие «мужчина» приобретает другое значение. Все бойцы там воспитаны таким образом, что знают, как поступят в той или иной ситуации, и все вокруг это тоже знают, потому что их тоже воспитали настоящими мужчинами.

«Я бы хотел попросить, чтобы каждый в своем доме воспитывал мужчину. <…> Мужчина должен быть всегда мужчиной сам и по этому пути вести своих сыновей. Мужчина должен понимать, что есть мама, есть мама твоих детей, есть твой дом, все это нужно защищать, как бы страшно тебе ни было. И с этим девизом идти по жизни», — подчеркнул артист.

По его мнению, необязательно быть на войне, чтобы стать воином. Для этого просто нужно вести себя подобающе — воспитывать младших, помогать старшим, уважать женщин и защищать свою Родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Фидаров ответил жаждущему его смерти Смольянинову*.

* — признан иноагентом в РФ.

Тема:
Спецоперация
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