За сутки на данном направлении противник потерял около сотни солдат.

Бойцы российской группировки «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также Водяное и Доброволье в ДНР. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, потери противника на южно-донецком направлении за сутки составили до 105 военнослужащих.

«Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск „Восток“ нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой народной республики», — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по предоставленным данным, за сутки Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты и три гаубицы: Мста-Б, Д-20 и Д-30.

В районе железнодорожной станции Углесборочная российские бойцы обнаружили и уничтожили шесть складов с боеприпасами украинской армии.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Россия оказывает местным жителям военную поддержку в связи с участившимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжающимися с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия готова реализовать цели СВО политико-дипломатическим путем.