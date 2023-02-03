Все просчитано? Что означает участие КНДР в восстановлении Донбасса

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 9 180

Политолог Марков: КНДР снизит свою безработицу при отправке рабочих в Донбасс

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У Ким Чен Ына есть ряд вопросов, которые необходимо решить с российской стороной. В чем их суть?

Персонал для помощи в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) начал формировать глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Зачем это нужно политику рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политолог Сергей Марков. По словам собеседника, такое решение северокорейской стороны обусловлено реализацией политики государства по сотрудничеству с Россией. В частности, в порядок приведут жилой фонд и инфраструктуру разрушенных городов.

«Восстановление домов, дорог, промышленных предприятий с помощью северокорейских рабочих дает одновременно возможность России ускорить эти процессы. Северной Корее это дает важные для нее поступления валюты, которые она может использовать для решения своих нужд в том числе для борьбы с голодом. Кроме того, в Северной Корее снизится безработица, которая является достаточно существенной в скрытой форме», — прокомментировал Марков.

Также специалист добавил, что одним из главных направлений российско-северокорейского сотрудничества является поставка снарядов к артиллерийским системам. По мнению западных экспертов, отметил Марков, корейцы их осуществляют. Со слов политолога, если Россия готовила спецоперацию на Украине, то Северная Корея готовилась к масштабной войне, поэтому у последней так много снарядов, которые, по мнению специалистов, пригодились бы России. Марков уточнил, что доподлинно неизвестно, осуществляются ли такие поставки.

Собеседник обратил внимание, что Ким Чен Ыну нужно, чтобы РФ сняла санкции с его страны, которые связаны с ядерной программой Ирана. Кроме того, гипотетически, сказал Марков, государства могут обсуждать вопрос посылки северокорейских солдат в зону специальной военной операции (СВО).

«Северокорейская армия считается одной из самых крупных в мире, она неплохо подготовлена и оснащена, поскольку корейское общество милитаризованное. Могла бы серьезно помочь российской армии в боевых действиях», — пояснил собеседник.

Эксперт подметил, что северокорейские военные весьма неприхотливы и преданы выполнению приказов своего верховного главнокомандующего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему эксперты допускают смену российской тактики в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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