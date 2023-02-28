Пушилин сообщил о взятии под огневой контроль всех подъездов к Артемовску

Российская армия продолжает планомерное окружение засевшей в городе группировки украинских боевиков.

Бойцы российской армии держат под огневым контролем практически все подъезды к Артемовску, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Практически все дороги находятся по крайней мере под огневым контролем», — заявил высокопоставленный российский чиновник.

Денис Пушилин отметил, что Киев бросает все новые резервы на это направление, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуация на этом участке фронта «постоянно тяжелой»: за важный транспортный узел идут непрекращающиеся напряженные бои.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.

Ранее 5-tv.ru о том, что российским военным удалось взять под контроль микрорайон Ступки.