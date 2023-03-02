Шапки не убирать? Россиян предупредили об арктических морозах в марте
Россиян предупредили об арктических морозах в марте
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Тишковец рассказал, что метеовесна наступит только в апреле.
Специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что оттепель в Москве придет в ближайшие недели, хотя метеорологическая весна наступит не раньше апреля, сообщает ТАСС.
«Плюсовые температуры ожидаются, завтра вполне себе, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут», — рассказал Тишковец.
На сегодня погода в Москве облачная с прояснениями, а вечером ожидается небольшой снегопад. Температура в столице варьируется в диапазоне от –3 до –1 градуса.
Также в Москве и Подмосковье до 3 марта действует желтый уровень опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, порекомендовал москвичам не рассчитывать на ранний приход весны, так как снега не станет только в начале апреля. При этом, в марте увеличится продолжительность светового дня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербург пришла «фальшивая» весна.
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