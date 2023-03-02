Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области

Экстренные службы сообщили о взятии заложников в одном из магазинов Брянской области. По предварительным данным, людей держат в магазине села Любечане, сообщает РИА Новости.

В силовых структурах уточняют, что в заложниках украинских диверсантов могут находиться до шести человек. Врио замгубернатора региона подтвердила инцидент в Климовском районе.