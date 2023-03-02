По официальным данным, террористам удалось прорваться в несколько районов. Российские силовые структуры работают на местах.

ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области. В ведомстве подчеркнули, что в регионе работают силы структуры и служащие Министерства обороны России.

По официальным данным, террористам удалось прорваться в несколько районов. Как уточнял губернатор региона Андрей Богомаз, вопиющий инцидент произошел изначально в селе Любечане. Диверсанты атаковали автомобиль, в результате чего есть пострадавший ребенок.

Кроме того, известно, что члены ДРГ взяли в заложники несколько человек в местном магазине. По информации ТАСС, украинская диверсионная группа может удерживать до шести человек.

По данным 5-tv.ru, что на территорию Климовского района региона проникли около 50 диверсантов. Часть из них направилась в Любечане, часть в другое село — Сушаны. В Сушанах их уже окружили российские силовики.