ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 3 166

ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов

ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области

Фото: ЦОС ФСБ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области

По официальным данным, террористам удалось прорваться в несколько районов. Российские силовые структуры работают на местах.

ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области. В ведомстве подчеркнули, что в регионе работают силы структуры и служащие Министерства обороны России.

По официальным данным, террористам удалось прорваться в несколько районов. Как уточнял губернатор региона Андрей Богомаз, вопиющий инцидент произошел изначально в селе Любечане. Диверсанты атаковали автомобиль, в результате чего есть пострадавший ребенок.

Кроме того, известно, что члены ДРГ взяли в заложники несколько человек в местном магазине. По информации ТАСС, украинская диверсионная группа может удерживать до шести человек.

По данным 5-tv.ru, что на территорию Климовского района региона проникли около 50 диверсантов. Часть из них направилась в Любечане, часть в другое село — Сушаны. В Сушанах их уже окружили российские силовики.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
2 мар
ФСБ и ВС РФ принимают меры по уничтожению украинских диверсантов под Брянском
2 мар
В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов
2 мар
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
2 мар
Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент с диверсантами
2 мар
Украинские диверсанты сожгли дом в Брянской области
2 мар
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
2 мар
В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:06
Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ в Теткино
13:55
ФСБ и ВС РФ принимают меры по уничтожению украинских диверсантов под Брянском
13:54
Вся правда о смертельном ДТП с Анной Большовой: кто виноват?
13:47
В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов
13:42
КНР опережает США в технологической гонке: какое оружие пугает американцев
13:38
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сейчас читают

ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
«Очень сложная травма»: Андрей Разин получил инвалидность
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица