ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Фото: ЦОС ФСБ
По официальным данным, террористам удалось прорваться в несколько районов. Российские силовые структуры работают на местах.
ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области. В ведомстве подчеркнули, что в регионе работают силы структуры и служащие Министерства обороны России.
По официальным данным, террористам удалось прорваться в несколько районов. Как уточнял губернатор региона Андрей Богомаз, вопиющий инцидент произошел изначально в селе Любечане. Диверсанты атаковали автомобиль, в результате чего есть пострадавший ребенок.
Кроме того, известно, что члены ДРГ взяли в заложники несколько человек в местном магазине. По информации ТАСС, украинская диверсионная группа может удерживать до шести человек.
По данным 5-tv.ru, что на территорию Климовского района региона проникли около 50 диверсантов. Часть из них направилась в Любечане, часть в другое село — Сушаны. В Сушанах их уже окружили российские силовики.
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