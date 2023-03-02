Что известно о нападении украинских террористов в Брянской области: подробности

Утром 2 марта появилась информация о проникновении с территории Украины в Брянскую область диверсионно-разведывательной группы. Террористы прибыли в Климовский район в составе 50 человек. Часть из них отправилась в село Любечане, а еще часть — в Сушаны.

Данные подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Од добавил, что украинскими диверсантами был обстрелян движущийся автомобиль, в котором находился ребенок. Два взрослых человека погибли, а 11-летний мальчик был ранен. Он был доставлен в больницу, врачи проводят операцию, его жизни ничего не угрожает.

Силовые структуры заявили о начале боестолкновения под Брянском. Украинские националисты взяли заложников и держали их в магазине села Любечане. По предварительным данным, число пленных составило шесть человек.

В Федеральной службе безопасности РФ отреагировали на ситуацию с украинскими террористами. В ведомстве отметили, что ФСБ совместно с военными занимаются ликвидацией националистов.

Кроме того, ДРГ устроила поджог дома в Брянской области. Источник 5-tv.ru отметил, что местные жители напуганы и прячутся в домах вместе с детьми.

Власти региона добавили, что диверсанты не смогли проникнуть в местные школы.

По последним данным ФСБ удалось достичь полного контроля над ситуацией в Брянской области. Правоохранители продолжают проверки. Террористы оставили после себя большое количество взрывных устройств разного типа. Проводятся мероприятия по их разминированию.

В Кремле прокомментировали атаку украинской ДРГ. Глава РФ Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что для решения ситуации принимаются все необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в трех пограничных с Брянском областях Украины объявили воздушную тревогу.