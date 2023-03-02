Число погибших в результате теракта в Брянской области выросло до двух человек

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Рита Миронова
Рита Миронова 169

Украинские боевики проникли на приграничную территорию региона, где убили двух человек и взяли в заложники еще нескольких.

Число погибших в результате теракта в Брянской области выросло до двух человек

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области Спецоперация Украинский кризис

Число жертв теракта в Брянской области увеличилось до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, вторым погибшим стал 57-летний мужчина.

«Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил губернатор.

Теракт в Брянской области совершили украинские боевики, проникшие на территорию региона. На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь в больнице.

В результате нападения террористов в заложниках оказались несколько человек, также полностью сожжен жилой дом.

Правоохранительные органы продолжают работать. Идут мероприятия по уничтожению террористов на территории области. Кроме того, саперы занимаются разминированием района — после вторжение злоумышленников в селах осталось много взрывных устройств разного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал дожать украинских боевиков в ответ на их бесчеловечные преступления.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
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