Раскрыты подробности состояния мальчика, раненного украинскими террористами под Брянском

Неонацисты открыли огонь по автомобилю во время движения. В машине был ребенок с родителями. Водитель скончался.

Губернатор Белгородской области Александр Богомаз раскрыл подробности о состоянии раненого диверсантами десятилетнего мальчика. Государственный деятель сообщил об отсутствии угроз для жизни ребенка в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа проникла в регион через границу с Украиной. Террористы обстреляли автомобиль. Богомаз отметил, что в результате действий украинских диверсантов водитель легковой машины скончался.

«Ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает», — добавил губернатор региона.

Ситуацию прокомментировала также директор Новоропской школы Светлана Слывакова. По ее словам, учебное учреждение сейчас находится на дистанционном обучении, во время обстрела родители перевозили школьника в другое учреждение. Она уточнила в беседе с 5-tv.ru, что состояние мальчика оценивается как нормальное.

«Все нормально. Он госпитализирован в город Брянск. Все хорошо с мальчишкой. С остальными все хорошо. У нас тут сейчас обстановка нормальная», — поделилась собеседница с изданием.

В пресс-службе губернатора города Брянска отметили, что мальчику еще делают операцию.

Ранее появилась информация о том, что под Брянском идет боестолкновение с ДРГ из Украины. Силовые структуры сообщили, что неонацисты взяли в плен местных жителей. Заложники находились в магазине села Любечане.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин прокомментировал происшествие в Брянской области.