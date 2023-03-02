ФСБ заявила о полном контроле над ситуацией в Брянской области
Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.
Фото: ЦОС ФСБ
Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ заявила о полном контроле над ситуацией в Брянской области. Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент правоохранители проводят проверку под Брянском. Известно, что после вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.
Среди погибших от действий украинских террористов — один взрослый житель Брянской области. Еще один человек — 11-летний подросток — получил ранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал дожать украинских боевиков в ответ на их бесчеловечные преступления.
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