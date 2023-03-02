Премьер Венгрии Орбан вспомнил диалог с Путиным незадолго до начала спецоперации
Премьер Венгрии Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед конфликтом на Украине
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Венгерский политик рассказал, что тревожило российского лидера, и о чем он думал.
За пару недель до начала спецоперации по защите Донбасса президент России Владимир Путин был озабочен из-за расширения блока. О своем разговоре с российским лидером рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Die Weltwoche.
«Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — отметил Орбан.
www.globallookpress.com /Jaap Arriens;5-tv.ru
Помимо этого, по словам Орбана, Путин был озабочен тем, что США отменили важные договоры о разоружении. Орбан добавил, что за более чем десять лет знакомства с Путиным, двум политикам всегда удавалось найти разумные решения по тем или иным вопросам. И российский лидер соблюдал все договоренности.
«Русские способны учиться, умеют приспосабливаться даже к самым неблагоприятным условиям. Их никогда нельзя недооценивать», — подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, верит ли в будущее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан суверенной Украины.
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