Весенний сюрприз: в Москве и Петербурге прогнозируют сугробы
В Москве и Петербурге прогнозируют огромные сугробы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Из-за снегопада образуются огромные пробки. Коммунальщики не в восторге.
В Петербург после весенней оттепели накрыли снегопады. Циклон щедро засыпал улицы. Тротуары и дороги покрылись снежной кашей. Водители потеряли немало времени в пробках. Сегодня ситуация с трафиком вряд ли улучшится. Интенсивные осадки обещают как в самом Петербурге, так и в области.
Тяжелая обстановка из-за снегопадов сложилась на трассе Урал. В Челябинской области ограничено передвижение транспорта. В сторону Уфы растет внушительная пробка — машины почти не едут. Заметает и саму Башкирию.
А в Москве весна в эти выходные может побить рекорд зимы, обновив снежный максимум. Обещают сугробы почти полуметровой высоты.
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