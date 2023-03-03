Весенний сюрприз: в Москве и Петербурге прогнозируют сугробы

Из-за снегопада образуются огромные пробки. Коммунальщики не в восторге.

В Петербург после весенней оттепели накрыли снегопады. Циклон щедро засыпал улицы. Тротуары и дороги покрылись снежной кашей. Водители потеряли немало времени в пробках. Сегодня ситуация с трафиком вряд ли улучшится. Интенсивные осадки обещают как в самом Петербурге, так и в области.

Тяжелая обстановка из-за снегопадов сложилась на трассе Урал. В Челябинской области ограничено передвижение транспорта. В сторону Уфы растет внушительная пробка — машины почти не едут. Заметает и саму Башкирию.

А в Москве весна в эти выходные может побить рекорд зимы, обновив снежный максимум. Обещают сугробы почти полуметровой высоты.