Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ

Жительнице Барнаула грозит до восьми лет тюремного заключения за тайное сотрудничество с украинской организацией. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России. По данным силовиков, 44-летняя гражданка РФ сотрудничала с представителем организации из Украины, содействуя антироссийской деятельности, направленной против безопасности РФ. Женщину арестовали.

В конце прошлого месяца сотрудники ФСБ вычислили и задержали двоих жителей Севастополя, которые предлагали помощь спецслужбам Незалежной. В частности, злоумышленники хотели продавать украинской стороне данные об объектах российского оборонного ведомства.

Также в прошлогоднем ноябре спецслужбы России при поддержке Росгвардии задержали больше 20 пособников Службы безопасности Украины в Луганской народной республике.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в феврале прошлого года, по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий теракта в Брянской области.