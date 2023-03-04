Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
В ноябре прошлого года спецслужбы России при поддержке Росгвардии задержали больше 20 пособников Службы безопасности Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru
Жительнице Барнаула грозит до восьми лет тюремного заключения за тайное сотрудничество с украинской организацией. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России. По данным силовиков, 44-летняя гражданка РФ сотрудничала с представителем организации из Украины, содействуя антироссийской деятельности, направленной против безопасности РФ. Женщину арестовали.
В конце прошлого месяца сотрудники ФСБ вычислили и задержали двоих жителей Севастополя, которые предлагали помощь спецслужбам Незалежной. В частности, злоумышленники хотели продавать украинской стороне данные об объектах российского оборонного ведомства.
Также в прошлогоднем ноябре спецслужбы России при поддержке Росгвардии задержали больше 20 пособников Службы безопасности Украины в Луганской народной республике.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в феврале прошлого года, по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий теракта в Брянской области.
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