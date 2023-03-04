«Напуганная империя»: ветеран армии США заявил о страхе НАТО перед Россией

Ноктис Дрейвен заявил, что Запад несмотря ни на что пытается контролировать весь мир, однако эти попытки обречены на провал.

Реакция НАТО на заявления президента РФ Владимира Путина о спецоперации по защите Донбасса, размещенная в Twitter-аккаунте Североатлантического альянса, показывает, насколько сильно напуганы страны Запада. Такое мнение высказал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.

Видео, на которое он отреагировал, появилось в аккаунте НАТО 3 марта. Оно представляет собой нарезку цитат Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о причинах сложившейся ситуации на Украине, которые авторы ролика критикуют и высмеивают.

Дрейвен, в свою очередь, проводя анализ видео, указывает, что его создатели не утруждают себя доказательствами собственной позиции и никак ее не аргументируют. Все, что они используют, — это громкие, ничем не подкрепленные заявления. По его мнению, это демонстрирует страх представителей НАТО на фоне того, что люди все меньше им верят.

«Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь. Они создают пропаганду, чтобы восстановить контроль, удержать власть», — отметил Дрейвен в своем Twitter-аккаунте.

Ветеран добавил, что Запад по-прежнему пытается контролировать весь мир, однако эти попытки обречены на провал.

На днях Дрейвен заявил, что власти США ведут подготовку к атаке на территории собственной страны. По словам ветерана, она будет произведена под ложным флагом с целью обвинить Россию. Вашингтон уже использует СМИ, чтобы подготовить к этому граждан страны, указал Дрейвен. Также он полагает, что США готовятся к противостоянию не только с Россией, но и с Китаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-разведчик Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрек конец света при попытке Запада расчленить Россию.