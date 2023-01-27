Экс-президент США Трамп заявил, что мог бы решить украинский кризис за сутки

Конфликт на Украине смог бы урегулировать за сутки экс-президент США Дональд Трамп, если бы хозяйничал в Белом доме. Об этом политик сообщил в социальной сети Truth Social.

«Смог бы договориться о прекращении этой ужасной и быстро набирающей обороты ситуации в течение 24 часов», — написал Трамп.

Бизнесмен также считает, что при его руководстве страной украинский кризис никогда бы не случился, однако, по его словам, даже сейчас, будь он президентом, можно было бы достичь договоренности.

Кроме того, бывший хозяин Белого дома заявлял, что передача киевскому режиму современных танков Запада, способна привести к эскалации конфликта в Незалежной до ядерного уровня.

В октябре прошлого года Трамп говорил, что риторика правительства действующего президента США Джо Байдена послужила причиной начала спецоперации в Самостийной. По мнению экс-президента, чтобы конфликт не перерос в третью мировую, США должны потребовать немедленных переговоров о мирном завершении кровопролития.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто готов стать посредником в переговорах России и Украины.