Болгарское оружие поступает на Украину благодаря иностранной программе, которую «хорошо финансируют» США, Британия и Польша. Об этом сообщил бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов, его слова приводит издание Euractiv.

По словам экс-главы военного ведомства, оружейные компании в Болгарии не передают свое оружие напрямую в руки киевского режима, для передачи боеприпасов существуют иная практика продажи. Шаламанов объяснил, что военная помощь поступает на Украину посредством зарубежных программ.

«Через эту программу приобретается необходимое Украине вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские», — отметил он.

Издание подчеркнуло, что косвенные продажи оружия Киеву из Софии осуществлялись еще до начала специальной военной операции России.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Минобороны Великобритании работает над созданием секретной группы, которая занимается приобретением советского оружия для Украины. Бывший исполнительный директор госкомпании «Кинтекс» Александр Михайлов обращал внимание, что София является крупным поставщиком оружия для ВСУ.

Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь Украине не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

РФ направила НАТО предупреждение из-за поставок вооружения Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что любые грузы, содержащие военную помощь, превратятся в законную цель для России. В МИД РФ подчеркнули, что альянс «играет с огнем».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария возобновила производство советских снарядов калибра 122 мм для нужд ВСУ.