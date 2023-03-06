Жители Петербурга смогли насладиться северным сиянием
Редкое природное явление стало доступно благодаря очистившемуся небосклону.
Фото, видео: www.globallookpress.com / George Zakharchuk; 5-tv.ru
Жителям Петербурга подарок сделала погода: после снегопада серое небо прояснилось и засияло. Природное явление жители наблюдали прямо из окон многоэтажек. Хотя обычно так отчетливо рассмотреть полярное сияние можно только за городом.
А пассажиры ночного рейса Кировск-Петербург, в это время прильнули к иллюминаторам, чтобы запечатлеть буйство красок. Уникальными снимками они теперь делятся в соц сетях.
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