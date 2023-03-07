Весенняя маскировка: бойцы в ЛНР подстраиваются под погоду

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Они переодеваются в камуфляж из-за растаявшего снега.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

А в Луганской народной республике наши бойцы подстраиваются под погодные условия. Снег почти растаял, и военные меняют маскировку с белой на камуфляжную, чтобы оставаться для противника незаметными.

Как приход весны повлиял на быт на передовой, узнал наш военкор Дмитрий Зименкин. Он работает в районе Кременной.

Пока солнце безуспешно прячется в ветвях лесопосадки, проезжаем по дороге мимо несколько рядов защитной линии российских штурмовиков и упираемся в блокпост. Кременная — все еще синоним жарких боестолкновений. Оборону города цементирует, в том числе, строитель по профессии, боец с позывным «Румяный».

«Обстановка сложная, бои ведутся ежедневно и днем, и ночью. В любой момент может прилететь даже сюда», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Румяный».

В усиление парням с блокпоста достался вот такой необычный сослуживец.

«Это Валерчик, наш бессменный товарищ. Дежурит здесь и днем, и ночью. Из минусов только — он постоянно молчит. ворогн отпугивает? Естественно ворон отпугивает, вражеских „птичек“. — А чего каски не нашлось? –Каску не нашли. Придумали кастрюльку такую», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Шкода».

Без юмора на передовой никак. Вот боец военной комендатуры сделал позолоченный апгрейд автомата. Говорит, ему бы еще серебряные пули для охоты на всякую нечисть.

Переезжаем на другой блокпост вместе с военными, которым добрые люди только что подарили вот такое авто: еще одна «таблетка» для военных. Она же «буханка». Одна из самых востребованных машин в зоне СВО.

Она надежна и неприхотлива. Вот только белую зимнюю маскировку придется сменить на весеннюю камуфляжную. На передовой растаял снег.

«При полевых работах машину необходимо замаскировать. Незаметно для беспилота. Машину не видно, потому что лесополосы, степь. Поля», — рассказал боец.

Парням на блокпостах под Кременной нести службу несладко. Постоянные обстрелы. Ну и вот мы видим на блокпосту детали. Характерные кто знает Это «три семерки», американская гаубица. Такими штуками били по блокпосту в декабре.

«Горело все. Со всех сторон. Но мы, конечно, тоже не оставались в долгу. Все как бы было на уровне. Потрепали нам нервишки немного. Стоим на защите Родины и Отечества», — рассказал сотрудник ОБТФ МВД ЛНР с позывным «Морячок».

Тема:
Спецоперация
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