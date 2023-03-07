Огненная карусель: как самоходки «Гвоздика» прокладывают путь пехоте под Авдеевкой

Без промаха бьют и другие летательные аппараты российской армии — «Ланцеты». Активность барражирующих боеприпасов привела к тому, что под Авдеевкой у ВСУ почти не осталось американских гаубиц М777 и в дело пошли старые советские минометы М-240 образца 50-х годов и итальянские горные гаубицы калибра 105 мм — состояние боеприпасов для них такое, что снаряды нередко взрываются прямо в стволах орудий, приводя их в негодность.

Заменить американское оружие планировали и самоходными минометами «Тюльпан» — но это оказалось невозможно из-за активности российской артиллерии — под Авдеевкой подразделения используют в основном самоходки 2с1 «Гвоздика», ударная мощь которых просто не дает противнику шанса на подвоз боеприпасов и новых орудий. Дмитрий Астрахань увидел работу уникальных установок.

122-милиметровые самоходки 1-й бригады выходят на позицию, поддерживают огнем сейчас наступление на Авдеевском направлении, где продвигается вперед пехота, постепенно охватывая этот город. Самоходка вышла на позицию, нужно быстро покидать борт машины. Расчеты готовятся к открытию огня. Цели уже выданы.

Пользуясь преимуществом в мобильности своих машин, выходят на позиции и наносят очень быстрые огневые удары по появляющимся целям. И так целыми днями, меняются машины, постоянно продолжается карусель под Авдеевкой.

«2с1 „Гвоздика“ показывает себя как достаточно надежный агрегат, в плане даже узлов двигателя, точности стрельбы, маневренности, проходимости. Очень эффективная машина, она должна всегда маневрировать, то есть сменять одну огневую позицию, уйти на вторую, на третью, их должно быть очень много подготовленных, чтобы выполнить задачу», — рассказал командир второй самоходно-гаубичной артиллерийской батареи старший лейтенант Гаципов.

Важно быстро уйти с позиции, украинские контрбатарейщики будут пытаться нащупать самоходку радаром и уйти надо быстрее, чем они обнаружат и смогут открыть огонь.