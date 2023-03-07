Минобороны: в зоне СВО сбиты самолеты Су-24 и Су-25 ВС Украины
Воздушные силы Незалежной продолжают нести ежедневные потери.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка в ДНР сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в ходе брифинга сообщили, что средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Украинские войска теряют свою воздушную технику регулярно: например, по данным на 6 марта, были уничтожены два украинских самолета Су-27 и МиГ-29, а также сбит вертолет Ми-8.
Кроме того, по последним данным Минобороны РФ, за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбито 11 украинских беспилотников.
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