Германия отказывается делать выводы по взрывам на «Северных потоках»

Подрывы на нитях газопровода произошли в конце сентября прошлого года. Российских специалистов не допускают к материалам расследования.

ФРГ сделает выводы о виновниках теракта на нитях газопровода «Северный поток» после проведения официального расследования.

«Именно тогда на основании данных сведений, а не поспешно на основании публикаций, правительство может сделать выводы», — цитирует агентство DPA главу МИД Германии Анналену Бербок.

Накануне издание The New York Times (NYT), ссылаясь на чиновников США, сообщало что к теракту на «Северном потоке» может быть причастна некая «проукраинская группировка», действующая без ведома американских властей. А газета Die Zeit выпустила материал, где сказано, что немецкие следователи установили судно, использованное для совершения диверсии. Компания, арендовавшая его, якобы принадлежала украинским гражданам и была зарегистрирована в Польше.

К слову, с материалом NYT не согласен представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. Он больше доверяет расследованию американского журналиста Сеймура Херша, который написал, что в инциденте с газопроводом виновны Штаты и Норвегия. Подрывы на «Северном потоке» произошли в конце сентября прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Кремле прокомментировали публикации западных СМИ о «Северных потоках».