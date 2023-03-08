Почему Запад пытается свалить вину на Украину за теракты на «Северных потоках»

Расследованию журналиста Херша о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводе доверяют все больше.

Публикация издания The New York Times (NYT) о том, что за терактом на нитках газопровода «Северный поток» якобы стоит проукраинская группа, — неуклюжая попытка скрыть ответственность лидеров западных стран. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

Он считает, материал показывает, что спецслужбы США, «которые эту публикацию и спустили», с истерикой отреагировали на то, что весь мир узнал про расследование американского публициста Сеймура Херша об участии Штатов и Норвегии в подрыве нитей газопровода.

Как отметил Блэк, в отличие от расследования Херша в статье NYT о взрывах на «Северных потоках» нет ни доказательной базы, ни новостей. Даются лишь ссылки на чиновников, которые не называются.

«Статья является неуклюжим сокрытием того факта, что мировые лидеры несут ответственность за этот акт терроризма, ввергающий население Западной Европы в обнищание», — сказал Блэк.

До этого хозяин Белого дома Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Вашингтоне. Материал NYT вышел после переговоров. Блэк подчеркнул, что в начале прошлого года Байден говорил о намерении разрушить «Северный поток». Байдена, со слов Блэка, поддерживал Шольц.

Издание NYT сообщало, что новые данные американской разведки указывают на то, что к подрыву газопровода «Северный поток» причастна проукраинская группировка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем посчитали в Кремле публикации западных СМИ о «Северных потоках».