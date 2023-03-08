Песков назвал публикации западных СМИ о «Северных потоках» вбросом
Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» скоординированным вбросом в СМИ
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence
Представитель Кремля удивился тому, что чиновники США делают громкие заявления о диверсиях на трубопроводах без предварительного расследования.
Статьи о диверсии на «Северных потоках» в американских и немецких СМИ — это скоординированный вброс в СМИ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков также выразил недоумение по поводу того, что чиновники США делают громкие заявления о «Северных потоках» без предварительного расследования. К слову, российскую сторону по-прежнему к нему не допускают. Несколько дней назад соответствующие ноты России передали Швеция и Дания, отметил Песков.
По его словам, ситуация вокруг взорванных трубопроводов складывается более чем странная.
«Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры „потоков“ и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — подчеркнул Песков.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западным странам следует ответить на официальные запросы России, а не организовывать утечки в СМИ о ходе расследования по терактам на газопроводах.
По мнению российского дипломата, подобные вбросы допускают как раз те, кто не хочет вести расследование в правовом поле и пытается увести внимание аудитории от главных фактов.
Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на новые разведданные США сообщила, что взрывы «Северных потоков» организовала проукраинская группировка, в составе которой были опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Позднее немецкая Die Zeit вышла с публикацией о том, что следователи из Германии якобы установили судно, причастное к подрывам трубопроводов «Северных потоков».
По данным газеты, следы таинственной яхты ведут на Украину, а на ее борту во время теракта находилась команда из пяти человек. Их национальность выяснить не удалось.
В свою очередь автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш высмеял публикацию NYT. В беседе с «Известиями» он заявил, что версия о причастности к взрывам трубопроводов проукраинской группировки «не может быть правдой». Также Херш анонсировал новое расследование о теракте в Балтийском море уже на следующей неделе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали замалчивание американскими СМИ правды о причастности президента Джо Байдена к диверсиям на «Северных потоках».
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