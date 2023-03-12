Штурмовые группы ВС России заняли выгодные позиции в районе Артемовска
Что сейчас творится на передовой — во всех подробностях рассказал экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Фото: © РИА Новости
Российские военные с каждым днем освобождают все новые и новые территории. Как сообщил экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, одно из последних достижений — бойцы значительно продвинулись и заняли выгодные позиции в районе промзоны Артемовска.
«В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — подчеркнул Марочко в интервью ТАСС.
Это означает, что защитники Донбасса могут лучше контролировать перемещение украинских террористов в указанном районе и оперативнее принимать решения.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские террористы убили женщину, скинув боеприпас на Новую Каховку.
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