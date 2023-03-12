Постоянные метели привели к массовой задержке рейсов в аэропорту Норильска

Эфирная новость 24

Транспортная прокуратура проверяет жалобы россиян.

Фото, видео: Depositphotos / uatp12; 5-tv.ru

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Погода

Сотни пассажиров оказались в заложниках непогоды в аэропорту Норильска. Из-за сильного бокового ветра и метели самолеты вынуждены часами ждать разрешения на вылет. Но пилоты винят не только «небесную канцелярию», но и наземные службы. Один из летчиков был настолько возмущен работой сотрудников аэропорта, что решил по громкой связи рассказать всю правду пассажирам.

«Три часа как должны были вылезать эту полосу, как не знаю что. Но один раз выехали все на этом! Это просто скотство по отношению к людям. Такого в моей практике еще не было. Таких людей надо просто увольнять», — заметил пилот.

Ситуацией уже заинтересовались в транспортной прокуратуре. В ведомстве также следят, чтобы пассажиры задержанных рейсов были обеспечены напитками, горячим питанием и местами для отдыха.

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