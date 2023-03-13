Подтопления произошли сразу в нескольких российских регионах
Резкое потепление привело к активному таянию снега.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Arkhipov; 5-tv.ru
Тем временем сразу несколько регионов страны стремительно уходят под воду. Зима выдалась снежной, резкое потепление привело к активному таянию снега. Реки вышли из берегов, и вода уже в опасной близости к жилым домам. Сложная ситуация с паводками сейчас в Удмуртии и Татарстане, а также в Ульяновской, Липецкой, Пензенской и Самарской областях.
В самой Самаре сложно передвигаться даже в общественном транспорте. Пассажиры поделились кадрами, как заливает салон автобуса. А в Волгоградской области владельцы приусадебных участков теряют надежду на хороший урожай.
В Воронежской области из-за паводков — угроза экологической катастрофы. На мясомолочном комбинате размыло хранилище с отходами, и теперь они могут оказаться в реке Дон. На этой неделе резкое потепление в Центральной России продолжится. Специалисты уже готовятся — взрывают ледяные заторы, чтобы реки не вышли из берегов.
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