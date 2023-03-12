Артудар украинских боевиков по перекрестку в Перевальске попал на камеру

Беспристрастная камера зафиксировала очередное военное преступление киевского режима
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Укротеррористы в очередной раз убили мирных жителей, ударив по оживленному району города.
Удар украинского снаряда по оживленному перекрестку в Перевальске Луганской народной республики зафиксировала камера. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах, снятых камерой наблюдения в магазине, видно, как взрывная волна выбивает в помещении окна, а люди в первые секунды явно не понимают, что произошло.
Позднее стало известно, что прилетевший в Перевальск снаряд украинских боевиков был начинен поражающими элементами, которые буквально изрешетили все на своем пути.
В результате обстрела погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Еще 16 человек получили ранения, среди них — четыре ребенка, одного из которых доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Укротеррористы в очередной раз убили мирных жителей, ударив по оживленному району города, где расположены автостанция и магазин и никогда не дислоцировались ни военные, ни боевая техника.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) так же обстреляли жилые кварталы Донецка. В результате в Куйбышевском районе города погиб мальчик 2015 года рождения и, предположительно, его отец. Сегодня украинские боевики продолжили обстрел столицы Донецкой народной республики — в центре города прогремела серия взрывов.
Также сообщалось, что в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погибла женщина. Удар пришелся по микрорайону «Сокол», значительные повреждения получили жилые дома, магазины и линии электропередач. Как отметили представители округа, ВСУ атаковали с правого берега Днепра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим приказал усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, чтобы помешать восстановлению объекта.
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