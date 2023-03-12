Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС

Украинские власти с помощью СМИ искусственно превращают РФ в агрессора мирового уровня, спекулируя событиями в районах Новой Каховки и Запорожской АЭС.

Киев приказал усилить обстрелы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Атаки используются как помехи для россиян, занимающихся восстановлением объекта. После планируется продолжать раздувать в информационном поле угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС), расположенной выше по течению Днепра. Тем временем Киев намерен завести на станцию своих людей, чтобы обеспечить подконтрольную ему часть Херсонской области электроэнергией. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на данные источника, близкого к украинскому военному командованию.

Собеседник агентства подчеркнул, сославшись на информацию украинского правительства, что прямо сейчас из водохранилища в Новой Каховке сбрасывается вода, ближайшие водные объекты, соответственно, мелеют. Но власти Незалежной представляют ситуацию по-своему — инициируют создание экологической инспекции, чтобы собрать «доказательства» против России, которая якобы намеренно запустила процесс. Источник агентства при этом настаивает, что Киев прекрасно знает, почему это происходит — на самом деле ГЭС попросту повреждена. И причиной повреждений техники на станции стали обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам. В то же время украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии», — заявил информатор.

По данным источника, любые попытки взяться за восстановительные работы на Каховской ГЭС прерываются обстрелом ВСУ. Стоит персоналу приблизиться к объекту, по ним открывается огонь. В результате в массы Киев выпускает информацию о надвигающейся экологической катастрофе, в то время как сам разрушает станцию. А сообщения о ядерной угрозе по вине России очевидно выдумывает, так как ЗАЭС и Каховка находятся в 150 километрах друг от друга и даже международные эксперты МАГАТЭ признали — сброс воды не выведет из строя систему охлаждения реактора.

Информатор агентства заключил, что все действия Незалежной направлены на одну главную цель. Пока мир читает выдуманные новости о последствиях прибытия на объект российских военных, Киев под предлогом проведения восстановительных работ заведет на станцию свой персонал. Эти сотрудники, в свою очередь, должны будут вернуть электроснабжение на территории Херсонской области, остающиеся под влиянием Украины.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские войска обороняют Каховскую ГЭС от боевиков ВСУ.