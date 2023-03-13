Детоубийцы: три человека погибли, 16 ранены из-за обстрела украинцами Перевальска

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Минздрав ЛНР: число пострадавших при обстреле Перевальска увеличилось до 16 человек

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Среди невинных жертв военного преступления украинских неонацистов — ребенок.

Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще 16 ранены в результате кровавой атаки украинских боевиков. Удар из реактивной системы «Хаймарс» нанесли по городу Перевальску Луганской республики. Ракета взорвалась на остановке общественного транспорта в тот момент, когда мимо проезжал рейсовый автобус. Егор Кильдибеков на месте оценил последствия.

Это самый оживленный перекресток в Перевальске. Трасса «Луганск-Донецк». Много гражданских. Снаряд явно выбирали с той же целью. Начиненной мельчайшими поражающими элементами, он, судя по всему, взорвался на подлете к земле. Это делает разброс осколков и шрапнели еще больше.

В нашем распоряжении оказались кадры с камер видеонаблюдения автозаправки, расположенной недалеко от места взрыва. На часах 13:09. Самый разгар дня. В торговом зале клиенты. В какой-то момент огромные окна разлетаются на мельчайшие осколки.

Воронка от снаряда прямо на проезжей части. В момент взрыва мимо проезжал рейсовый автобус. Многие пассажиры пострадали. Ранения получили и те, кто просто был поблизости.

Троих человек спасти не удалось. Среди погибших — ребенок. Он скончался еще до приезда скорой.

Место удара уже осмотрели специалисты из Следственного комитета. Им предстоит установить всех причастных к очередному преступлению против мирного населения, совершенного украинскими националистами. Очевидно, с согласия их западных кураторов, поставляющих такое вооружение.

Тема:
Спецоперация
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