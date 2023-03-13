ВСУ отправили новобранцев на передовую к Авдеевке после двух дней подготовки

Руководство ВСУ отправляет новобранцев на передовую после всего двух дней подготовки. Об этом РИА Новости рассказал сдавшийся в плен под Авдеевкой украинский новобранец из 53-й бригады.

«Два раза свозили на полигон. В первый день рассказали, как турникеты налаживать, с медиками общение было, что-то там про мины рассказывали… На второй день показали, как стрелять из АК-74, один раз из РПГ дали выстрелить и один раз кинуть гранату. И на этом все обучение закончилось», — рассказал пленный.

Он уточнил, что перед этим обучением две недели ждал выдачи обмундирования. В 53-ю бригаду его определили по итогам очень сомнительной медкомиссии и подлога документов.

«Была повторная медкомиссия, и они сказали, что с твоей болезнью тебя вообще должны комиссовать. Спина больная и нога правая <…> — коксартроз… Диагноз полностью не помню. Отправили меня назад на Харьков. Я на следующий день пришел в военкомат, собрать свои документы — чтобы отдали и больше меня не трогали. Они сказали: „Нет!“. В военнике, как я понимаю, написали, что я в 2021 году якобы прошел обучение какое-то… ВЛК у меня забрали, все документы забрали и отправили в 53-ю бригаду», — добавил мужчина.

После медкомиссии и двухдневной подготовки мобилизованного сначала отправили на запорожское направление, а затем перебросили на авдеевское. В плен он попал в начале марта близ села Водяное в ДНР. Сдаться с другими сослуживцами мужчина решил самостоятельно. Во многом из-за действий командиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офицеры ВСУ запугивают новобранцев под Авдеевкой угрозами расстрела в случае отступления.