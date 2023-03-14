Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25

Боец ВС РФ с позывным «Туча»: российские военные желают ВСУ добра

Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Замкомандира взвода ВС РФ рассказал о своем опыте общения с украинским боевиком.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) желают российским военнослужащим смерти, а солдаты армии РФ в ответ желают добра. К такому выводу после личного общения с противником пришел замкомандира взвода отдела поддержки батальона «Крым» с позывным «Туча», сражающийся за освобождение Донбасса. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

«Туча» вспомнил историю с полей спецоперации, которая открыла ему глаза на разницу между соотечественниками и представителями ВСУ. По словам бойца, российские военные постоянно меняют радиочастоты, чтобы не позволить врагу прослушать их разговоры. Однажды не успели, и в эфир прорвался украинский националист.

«Кричал нам одно — чтобы мы, русские, сдохли. Ему задал единственный вопрос: „За то время, пока ты кричал, чтобы мы сдохли, я тебе пожелал того же? Я тебе желаю добра“. Живите, но фашизма здесь не должно существовать», — сказал «Туча».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отделившиеся от Киева в 2014-м, обратились к Москве за помощью: ВСУ в очередной раз возобновили обстрелы на линиях соприкосновения, и ситуация грозила гуманитарной катастрофой. Президент РФ Владимир Путин назвал целями военного присутствия на территории Украины освобождение от гнета националистов мирных жителей ЛДНР и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как обучает новобранцев для работы в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
13 мар
Назад дороги нет: боевики не могут эвакуировать раненых из Артемовска
13 мар
Российские силы отрезают пути подвоза резервов в Артемовск
13 мар
Укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек
13 мар
Кто и как обучает новобранцев для работы в зоне СВО — подробный репортаж
13 мар
WSJ: ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за проблем с вывозом раненых
13 мар
Только вперед: как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении
13 мар
Российские военные уничтожили около 190 боевиков ВСУ на донецком направлении
13 мар
Военный эксперт раскрыл правду о подготовке ВСУ к химатаке на фоне вербовки женщин-химиков
13 мар
Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Кадыровым
13 мар
«Там проклятый лес»: выжившие солдаты ВСУ рассказали об ужасах под Кременной
-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
2:55
Не узнавшая Дмитрия Колдуна фанатка бросилась на сцену с кулаками — видео
2:36
Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ
2:18
КНДР произвела запуск баллистической ракеты
2:06
Стоматолог рассказал о последствиях травм, которые люди наносят себе зубочистками
1:48
Неромантичные виды: Париж утопает в мусоре и отходах

Сейчас читают

Сергей Полунин вышел на сцену с SHAMAN и станцевал под песню «Встанем»
Укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео