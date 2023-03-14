Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ
Боец ВС РФ с позывным «Туча»: российские военные желают ВСУ добра
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Замкомандира взвода ВС РФ рассказал о своем опыте общения с украинским боевиком.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) желают российским военнослужащим смерти, а солдаты армии РФ в ответ желают добра. К такому выводу после личного общения с противником пришел замкомандира взвода отдела поддержки батальона «Крым» с позывным «Туча», сражающийся за освобождение Донбасса. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.
«Туча» вспомнил историю с полей спецоперации, которая открыла ему глаза на разницу между соотечественниками и представителями ВСУ. По словам бойца, российские военные постоянно меняют радиочастоты, чтобы не позволить врагу прослушать их разговоры. Однажды не успели, и в эфир прорвался украинский националист.
«Кричал нам одно — чтобы мы, русские, сдохли. Ему задал единственный вопрос: „За то время, пока ты кричал, чтобы мы сдохли, я тебе пожелал того же? Я тебе желаю добра“. Живите, но фашизма здесь не должно существовать», — сказал «Туча».
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отделившиеся от Киева в 2014-м, обратились к Москве за помощью: ВСУ в очередной раз возобновили обстрелы на линиях соприкосновения, и ситуация грозила гуманитарной катастрофой. Президент РФ Владимир Путин назвал целями военного присутствия на территории Украины освобождение от гнета националистов мирных жителей ЛДНР и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как обучает новобранцев для работы в зоне спецоперации.
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