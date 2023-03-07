Трудности перевода: в Польше опровергли поставку ЗРК Patriot на Украину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Минобороны Польши: слова Блащака о прибытии Leopard на Украину неправильно истолковали

Трудности перевода: в Польше опровергли поставку ЗРК Patriot на Украину

Фото: Bernd Wüstneck / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Варшаве пришлось объяснить слова министра.

В Министерстве обороны Польши опровергли заявление главы ведомства Мариуша Блащака о первых поставках ЗРК Patriot и Leopard на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации Минобороны, его заявления для испанского издания Razon были неправильно переведены.

«Намерение Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — объяснили в ведомстве.

Ранее в СМИ писали о том, что Мариуш Блащак в интервью рассказал о прибытии на Украину первых ЗРК Patriot и танков Leopard. При этом он добавил, что за время украинского конфликта, Варшава обеспечила Киев вооружением на сумму около двух миллиардов евро.

После начала российской спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы стали помогать украинским неонацистам вооружениями и усилили санкционное давление на РФ, чтобы разрушить ее экономику.

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Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь Украине не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd были доставлены на Украину из Польши.

Тема:
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