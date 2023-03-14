Дым виден со всех сторон: в районе рынка в Мелитополе взорвался автомобиль

Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

В Запорожской области в районе рынка в Мелитополе был взорван автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

По ее словам, громкий звук в городе услышали около семи часов вечера. Согласно последним данным взрыв произошел на улице Кирова. На кадрах, которые уже появились в Сети видно, как горит припаркованная возле гаражей машина. Более того, дым распространяется так быстро, что его видно во всех частях города.

Также известно о том, что сила взрыва составила около одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Фото, видео: ВКонтакте / melitopoly_ru

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