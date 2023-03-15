Ход операции

На краснолиманском направлении российская группировка «Центр» поразила украинские войска, за эти сутки националисты ВСУ потеряли свыше 235 боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, благодаря активной работе российской Южной группировки войск на донецком направлении, украинские войска потеряли до 160 националистов. На купянском направлении потери противника составили до 70 человек, на херсонском — до 35 человек, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 75 украинских военных.

Кроме того, российские войска взяли под контроль населенный пункт Зализнянское, теперь расширяют окружение Артемовска (украинское название — Бахмут — Прим. ред.).

Киевский режим укрепляет оборону

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что оборона Артемовска будет усилена боевиками. Также издание The Washington Post опубликовало материал о том, что боеспособность украинской армии серьезно понизилась, ведь наиболее подготовленные части уже уничтожены. На это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал очень неодобрительно.

Песков высказался о мобилизации

Ранее появилась информация, что гражданам стали вручать повестки из военкомата для уточнения данных. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это «обычная практика», которая постоянно была и до начала спецоперации на Украине. В том числе представитель Кремля отметил, что обсуждений о проведении новой волны мобилизации в России сейчас не ведется.

Оружие для Киева

Ряд государств намерены передать украинской стороне истребители МиГ-29. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Он не стал называть эти страны, но заявил, что они «в свое время и в соответствии со своими процедурами» объявят об этих решениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о продлении зерновой сделки.