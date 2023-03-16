В Мехико с приходом весны зацвела ярко-фиолетовая жакаранда

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Улицы города радуют местных жителей насыщенным фиолетовом оттенком.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shiraaz Mohamed; 5-tv.ru

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Улицы столицы Мексики окрасились в ярко-фиолетовый цвет. С приходом весны в Мехико зацвела жакаранда — тропическое растение, которое традиционно начинает распускаться в середине марта.

Изначально эти деревья привезли сюда около сотни лет назад из Японии, а потому их можно увидеть преимущественно в исторической части города. Местные биологи регулярно ухаживают за жакарандой, чтобы эти деревья могли и дальше радовать мексиканцев насыщенным фиолетовым оттенком.

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