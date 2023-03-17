Лавинную опасность объявили в Магадане из-за разгула стихии
За несколько дней в этом городе выпала месячная норма осадков. Чего ожидать дальше? Когда закончится непогода?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Циклон, который накрыл Магадан, не покинет регион до конца недели. За несколько дней здесь и так выпала месячная норма осадков. Но теперь к ним добавился ураганный ветер.
Власти закрыли несколько загородных трасс, отменены занятия в школах. Объявлена лавинная опасность. Спасатели обследуют склоны и рекомендуют не приближаться к горным перевалам.
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