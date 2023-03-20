Оркестр, журналисты и почетный караул: как Си Цзиньпина встретили в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 543

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву с государственным визитом

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Китайский лидер прилетел в Москву впервые после переизбрания на третий срок.

Председатель СИ Цзиньпин прибыл с визитом в Россию. В московском аэропорту Внуково его встречали с оркестром и журналистами, сообщил с места событий корреспондент «Известий».

Спустившись с трапа на российскую землю, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая поприветствовал народ Росси, а также выразил наилучшие пожелания правительству и гражданам страны. Оркестр исполнил для председателя гимн КНР, а также российский. После марша почетного караула РФ Си Цзиньпин направился в терминал столичного аэропорта.

За полетом бортового судна с китайским лидером следили более 100 тысяч человек, а ждали Си Цзиньпина не только в столичном аэропорту. Граждане Китая, живущие в России собираются возле отеля, в котором, предположительно, остановится делегация из КНР.

Председатель прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит государственного лидера продлится с 20 по 22 марта. Представители стран планируют провести встречи для обсуждения китайско-российского сотрудничества, а также важных глобальных и региональных вопросов, как отмечалось ранее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай дальше всех продвинул идею переговоров России и Украины.

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